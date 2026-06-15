Mundial 2026: ¡Debuta España! Esta será la jornada de hoy, 15 de junio

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Sigue la fiesta deportiva que paralizó al mundo: el Mundial 2026, torneo que contará con. Una nueva jornada y a continuación te mostraremos qué equipos serán los que se van a enfrentar.
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Cuatro partidos se efectuarán en esta ocasión. La noticia más relevante previa a lo que se verá en el campo, es el debut de España, fuertes contendientes al título, según los analistas.
Juegos para hoy en el Mundial:
- España vs Cabo Verde 12:00 p.m.
- Bélgica ve Egipto 3:00 p.m.
- Arabia Saudita vs Uruguay 6:00 p.m.
- Irán vs Nueva Zelanda 9:00 p.m.
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Los horas establecidas son correspondientes al horario venezolano.
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