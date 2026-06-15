Mundial 2026: Ronald Koeman se defiende de las críticas tras empatar con Japón

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La jornada de este domingo 14 de junio en el Mundial 2026 dejó un partido emocionante. A Países Bajos se lo empataron al final del compromiso para un definitivo 2-2 con Japón.

Como era de esperarse, muchos focos estaban puestos en el combinado neerlandés, que llegó a esta edición mundialista como uno de los favoritos para llevársela y dejó algunas dudas en su funcionamiento cuando los japoneses pisaron el acelerador.

Su técnico, la leyenda del FC Barcelona y de la misma selección, Ronald Koeman, pasó de las críticas y defendió parte del trabajo hecho por sus jugadores.

"Empiezas con un empate; ¿puedes estar satisfecho con eso? Vas ganando dos veces, pero creo que, en definitiva, teniendo en cuenta las ocasiones de gol de ambos equipos, hubo muchos buenos momentos para ambos, pero creo que fue un gran partido. Así que puedes estar tranquilo con el empate", dijo.

Mundial 2026: Ronald Koeman apunta a la tranquilidad

El estratega reflexionó que el primer partido de una edición copera siempre tiene un toque de tensión y presión que suele influir en el juego.

"Sí, también se notaba en ellos, ¿verdad? Suelen presionar mucho. Solo lo hicieron cuando iban perdiendo. No antes, creo que por miedo. Pero pueden defender bien. Pero a pesar de eso, marcamos dos buenos goles. Sí, y es una pena que de un córner... creo que lo tocó uno de nosotros o uno de ellos. Ha terminado 2-2, pero puedo vivir con eso", expresó.

Y agregó sobre las críticas recibidas: "Por supuesto que el resultado es lo más importante. Japón es un equipo muy fuerte y bueno. Así que puedo vivir con eso. Hay muchas cosas de las que aprender, pero también vi muchas cosas buenas".

Países Bajos está previsto que vuelva a la acción en este Mundial 2026 el sábado 20 de junio contra su similar de Suecia, para luego cerrar la primera fase contra Túnez el 25 del mismo mes.