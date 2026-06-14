Mundial 2026: La edición de los goles asegurados

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Si algo está demostrando esta edición del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es que sus selecciones participantes vinieron a brindar de emociones a todo el seguidor futbolero.

Y ejemplos y pruebas hay para reafirmar esta aseveración nada más con una estadística que se ha podido observar en los primeros 10 compromisos del certamen.

Justamente, estos diez encuentros han tenido la particularidad de que no se han presentado empates a cero goles, un aspecto muy distinto a lo que ocurrió en Catar 2022.

En esa última edición se dieron tres empates sin goles en el Dinamarca-Túnez, México-Polonia y Marruecos-Croacia.

Mundial 2026: Goles asegurados

A su vez, esto reciente no es lo único que ya dista de la más reciente edición mundialista, porque también podemos sumar otro renglón estadístico en el que ya hay diferencias también.

Esa no es otra al renglón goleador, en el que ya se han producido más goles anotados en los primeros diez partidos de una edición y otra.

En el recorrido del certamen que está el mundo disfrutando actualmente en esos primeros 10 partidos se anotaron 31 tantos, siendo el marcador del partido entre Alemania y Curazao el de más goles hasta ahora, con el 7-1 que dibujaron los teutones.

Una diferencia muy elevada con las dianas que se firmaron en los 10 partidos iniciales del certamen disputado en Catar, que dejó un saldo de 23 goles.