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En una jornada que quedará grabada en los libros de historia del fútbol, la selección de Cabo Verde logró un empate histórico de 0-0 ante España en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El protagonista indiscutible de esta hazaña no fue otro que su guardameta, Vozinha, quien con 40 años se erigió como un gigante bajo los tres palos y se convirtió en la pesadilla de la "Roja".

El experimentado arquero, que actualmente milita en el Chaves de la segunda división de Portugal, ofreció una actuación magistral que desafió el paso del tiempo. Logró neutralizar cada intento del combinado español, realizando un total de siete paradas de alto nivel, seis de ellas desde el interior del área.

Actuación para la historia

El partido, que se planteaba como una prueba de fuego para los debutantes caboverdianos, terminó siendo el escenario donde se consagró el liderazgo de Vozinha. Su capacidad para organizar la defensa y su seguridad en los balones divididos fueron fundamentales para mantener su portería a cero ante uno de los favoritos del torneo.

A pesar de su extensa trayectoria en el fútbol europeo, su nombre ha resonado hoy en todo el planeta. Su actuación ante España le otorga el reconocimiento como el jugador del partido y también inyecta una dosis masiva de confianza a Cabo Verde, que afronta el resto de la fase de grupos con mayor convicción.

Con esta intervención histórica, el guardameta de 40 años ha demostrado que la madurez deportiva, aliada con una voluntad inquebrantable, sigue siendo uno de los activos más valiosos del fútbol profesional.

Cabo Verde continúa su camino en el Mundial 2026 con un punto que sabe a victoria, cimentado en las manos de su veterano salvador.