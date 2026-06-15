Mundial 2026: ¡Insólito! La estatua de Rocky que provocó la derrota de Ecuador en su debut

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Después de una increíble presentación en las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador llegaba con grandes expectativas al Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, los ecuatorianos resbalaron en su debut contra Costa de Marfil (1x0), en la jornada de este domingo.

Más allá de lo ocurrido dentro del terreno de juego, un curioso episodio previo al encuentro terminó acaparando la atención en las redes sociales. Horas antes del partido, varios seguidores ecuatorianos colocaron una camiseta de la selección sobre la famosa estatua de Rocky Balboa, ubicada junto al Philadelphia Museum of Art. La imagen rápidamente se hizo viral entre los aficionados presentes en Estados Unidos y reavivó una vieja superstición deportiva relacionada con el emblemático monumento de Filadelfia.

La 'Maldición de Rocky' hace efecto en Ecuador

La llamada “maldición de Rocky” tiene su origen en 2002, cuando aficionados de los Green Bay Packers vistieron la estatua con una camiseta de su equipo antes de un duelo de playoffs contra los Philadelphia Eagles. El conjunto local terminó imponiéndose y, desde entonces, varios seguidores de equipos visitantes han repetido el gesto antes de importantes compromisos deportivos en la ciudad, con resultados que en muchos casos no les favorecieron.

Tras la caída de Ecuador ante Costa de Marfil, numerosos usuarios en redes sociales volvieron a relacionar la derrota con esta popular leyenda urbana. Aunque no existe ninguna evidencia que vincule la estatua con los resultados deportivos, la coincidencia volvió a alimentar el mito. Para algunos aficionados se trata simplemente de una anécdota curiosa, mientras que otros consideran que desafiar simbólicamente a Rocky antes de competir en Filadelfia puede traer mala fortuna.