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Jurgen Klopp es una de las voces más autorizadas para hablar de fútbol en la actualidad. El ex técnico del Liverpool, rechazó de manera tajante una situación que ocurre en cada encuentro del Mundial 2026. De hecho, considera que es un abuso por parte de la FIFA.

Klopp criticó la implementación de descansos adicionales bajo la justificación de altas temperaturas. El alemán considera que el discurso oficial sobre el bienestar del jugador es insuficiente ante lo que él considera una medida comercial disfrazada para generar dinero para los sponsors.

Jurgen fue categórico sobre la situación que la FIFA aprovecho para su beneficio: "Estos supuestos "descansos por el calor" nos los vendieron como un escudo para el bienestar de los jugadores. ¿Pero en realidad? No es más que una jaula dorada construida para patrocinadores".

El Cooling Break rompe el dinamismo del fútbol en el Mundial 2026

La implementación del Cooling Break ha transformado la fluidez característica del fútbol. Interrumpir el ritmo que los equipos intentan establecer en el Mundial 2026 está dañando el juego. Esta pausa no solo detiene la intensidad, sino que también la concentración.

El impacto negativo en el dinamismo es evidente cuando los equipos logran imponer una presión alta o transiciones rápidas. Al forzar una detención innecesaria, se pierde la inercia competitiva que define a los encuentros de élite. Aunque también hay muchos que se benefician.

Esta medida, aunque justificada bajo protocolos de salud, ignora que el fútbol profesional se basa en la resistencia y la gestión de esfuerzos. La constante interrupción altera la preparación física diseñada para los noventa minutos; en un acto que ahora se sabe que es comercial.