Mundial 2026: Vinicius Jr y su confesión a una leyenda brasileña

Suscríbete a nuestros canales

Vinicius Jr es el jugador más importante de la Selección de Brasil en el Mundial 2026. Es el jugador más diferencial del equipo y el protegido por Carlo Ancelotti. El futbolista del Real Madrid ha respondido con un gran rendimiento, durante el empate 1-1 en el debut contra Marruecos.

Brasil 1-1 Marruecos fue uno de los duelos más impresionantes de la primera jornada. En el encuentro Vinicius Jr marcó un autentico golazo para salvar al equipo sudamericano. En ese contexto, una leyenda de la canarinha que fue campeón en 2022 reveló la promesa de Vini.

Luiz Felipe Scolari reveló una confesión exclusiva del 7 de Brasil para el resto del torneo: "En mi vista al plantel, Vinicius Jr me dijo que marcaría seis goles en esta Copa del Mundo. Ancelotti bromeó con que Vini no sabe marcar goles solo, pero a mí me prometió que lo haría".

El gol de Vini fue una ejecución magistral de todo su talento individual, corriendo de afuera hacía adentro y definición de derecha para clavarla en el ángulo. Un autentico golazo para darle un respiro a una selección de Brasil que no empezó con buen pie el Mundial 2026.

¿Quién es el líder de la Selección de Brasil en el Mundial 2026?

Vinicius Jr se ha erigido indiscutiblemente como el líder absoluto de Brasil en el Mundial 2026. Es el jugador mas desequilibrante del plantel y eso lo coloca en una jerarquía superior al resto; además está respaldado por una trayectoria de élite que le otorga mucha jerarquía.

Su impacto quedó demostrado en el debut ante Marruecos, donde asumió la responsabilidad total del ataque. Sin su anotación decisiva, el equipo habría sufrido una derrota dolorosa; reafirmando que él es el eje sobre el cual gira la capacidad de respuesta de Brasil.

Además, su visión de juego complementa su faceta goleadora, siendo capaz de generar peligro constante para sus compañeros. Un claro ejemplo fue la precisa asistencia que regaló a Igor Thiago, quien no logró concretar bajo el arco, dejando claro que el liderazgo del 7 brasileño.