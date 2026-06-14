Mundial 2026: Así quedó la tabla del Grupo C tras el empate de Brasil y Marruecos

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La primera jornada del Grupo D del Mundial 2026 ya es historia y sorpresivamente la clasificación tiene como líder a la selección que demostró más poco de las cuatro presentes entre Escocia, Haití, Brasil y Marruecos.

Sí, justamente, es Escocia la que finalizó la primera fecha en lo más alto de la tabla, después de su victoria ante Haití por 1-0, que además acabó con la sequía de triunfos escoceses 36 años después.

Los escoceses que volvían a las Copas del Mundo 28 años después tienen ahora la ilusión de ser los líderes de esa clasificación. Algo que se pudo hacer realidad, después que Brasil y Marruecos igualaron a un tanto más temprano.

Por los momentos, en la últimas posición quedaron los haitianos, que también volvían a la cita mundialista 52 años después, desde su participación en la edición de 1974.

Mundial 2026: Escocia no fue la que mejor jugó

Pese a la victoria escocesa, la imagen de su juego no ha dejado opiniones tan positivas, sobre todo, tras no poder dominar en las acciones a una Haití que, a priori, era inferior.

Más allá de la lógica que imperaba en la antesala, el transitar de las acciones se dio de forma contraria y los haitianos estuvieron en más de una ocasión cerca de empatar el marcador.

De hecho, en el ideario colectivo después del partido quedó la idea que Haití merecía marcar la diana del empate, lo que puede dar una idea de cómo se dieron las cosas.

Finalmente, Escocia volverá a jugar en el Mundial 2026 el viernes 19 de junio contra Marruecos, mientras Haití hará lo propio ese día contra Brasil.