Mundial 2026: Vinicius gana este premio con su golazo a Marruecos y posa con Ronaldo

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Una de las candidatas a ser protagonista en este Mundial 2026 ya debutó en la edición de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata, desde luego, de Brasil, que -con un golazo de Vinicius- empató con Marruecos (1-1).

El extremo de la 'canarinha' se hizo figura para los suyos con un tanto al minuto 32' de la primera parte, con una maniobra individual que dio la vuelta al mundo.

Ese tanto y otras buenas intervenciones en el partido le hicieron merecedor del ser el "Mejor Jugador del partido", un galardón que además pudo posarlo al lado de un histórico de su país.

Sí, el delantero recibió el premio de manos del mítico Ronaldo Nazario, campeón del mundo con Brasil en la edición de 2002.

Vinicius habló del clima en el partido del Mundial 2026

Para Vini hubo factor clave que influyó en el resultado final del partido, que no fue otro al clima que presentó el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Por las condiciones meteorológicas y el calor. El césped se seca muy rápido y eso hace que el partido sea más lento y trabado. Nos cuesta mantener el ritmo de juego y eso nos perjudica, porque queremos mover el balón de un lado a otro y jugar con fluidez", dijo de entrada.

Y agregó: "Pero tendremos que adaptarnos porque creo que será algo habitual durante todo el torneo. Todos juegan en el mismo campo. Nosotros vamos a mejorar, evolucionar y conseguir grandes victorias".

La Brasil de Vinicius y estrellas como Raphina volverá a la acción en este Mundial 2026 el viernes 19 de junio, cuando deba medirse a la selección de Haití en el Estadio Filadelfia.