Mundial 2026: Vinicius culpó al clima del empate contra Marruecos

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El Mundial 2026 esperaba con expectativa el debut de una de sus candidatas. Se trata de Brasil, quien no pudo pasar del empate a un tanto con su similar de Marruecos, pese a un golazo de una de sus estrellas: Vinicius.

Por el Grupo D se midieron las dos selecciones de las que se esperan puedan protagonizar el primero y segundo lugar en esa zona, y tanta fue la paridad que no avanzaron de la igualdad.

Ahora bien, en las declaraciones de Vini hubo factor clave para este resultado, que no fue otro al clima que presentó el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Por las condiciones meteorológicas y el calor. El césped se seca muy rápido y eso hace que el partido sea más lento y trabado. Nos cuesta mantener el ritmo de juego y eso nos perjudica, porque queremos mover el balón de un lado a otro y jugar con fluidez", dijo de entrada.

Las declaraciones de Vinicius tras empatar en el Mundial 2026

El extremo de la 'canarinha', del que se espera pueda ser uno de los hombres claves en el combinado sureño, reconoció que tendrán que ajustar rápidamente ante este contexto.

"Pero tendremos que adaptarnos porque creo que será algo habitual durante todo el torneo. Todos juegan en el mismo campo. Nosotros vamos a mejorar, evolucionar y conseguir grandes victorias", apuntó.

Y agregó: "Creo que había un poco de todo. No estamos satisfechos ni con nuestra actuación ni con el resultado. También estaba el cansancio. Tanto Rafa como yo, Igor Thiago y los demás atacantes que entraron en la segunda parte ayudamos mucho en tareas defensivas".

Brasil volverá a la acción en este Mundial 2026 el viernes 19 de junio, cuando deba medirse a la selección de Haití en el Estadio Filadelfia.