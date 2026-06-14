Mundial 2026: Escocia rompe este maleficio 36 años después

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Lo que era un regreso con mucha expectativa para Escocia terminó con alegría en esa selección, al menos desde el resultado, porque pudieron llevarse el triunfo 1-0 ante su similar de Haití.

Esta victoria no es una más en la galería y guardará un momento importante en la historia de este combinado, que regresó a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Escocia que era habitual en los mundiales desde sus inicios y a finales de los 80/90, tuvo un bajón en esa tendencia y no regresaban a estas instancias desde Francia 1998.

Con ese regreso a la máxima cita del deporte mundial se llevaron una victoria clave ante Haití con el solitario gol de McGinn, que viene a ser su primer triunfo desde Italia 90, es decir, hace 36 años.

Mundial 2026: Escocia con mucho por mejorar

Pese al triunfo, la imagen en cuanto a juego dejó mucho que desear en el equipo europeo, que no logró plantar mejores condiciones que una Haití que, a priori, era inferior en los papeles y llegaba con desventaja.

Lo cierto es que en el andar del compromiso fue todo lo contrario y los haitianos estuvieron en más de una ocasión cerca de empatar el marcador. De hecho, en la imagen era realmente merecido el tanto de la igualdad.

Para Haití este compromiso también era sumamente especial, porque solo habían jugado una Copa del Mundo en toda su historia.

Esa edición recordada en este país fue la de 1974 y 52 años después volvían a competir en la fiesta más esperada del año y del fútbol, dejando una gran imagen y la sensación de ser un equipo complicado.

Finalmente, Escocia volverá a jugar en el Mundial 2026 el viernes 19 de junio contra Marruecos, mientras Haití hará lo propio ese día contra Brasil.