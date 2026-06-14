Mundial 2026: Carlo Ancelotti habla sobre la ausencia de Endrick en el debut de Brasil

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La selección de Brasil inició su camino en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Marruecos pautado para el sábado 13 de junio, resultado que dejó varias interrogantes entre los aficionados y no es para menos, tomando en cuenta la exigencia que tienen dentro de este evento.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de Endrick en la alineación titular y durante todos los 90 minutos reglamentarios, una decisión que rápidamente generó debate debido a las expectativas que rodean al joven atacante que pertenece al Real Madrid.

Tras el compromiso y en rueda de prensa, las preguntas sobre el papel de Endrick no tardaron en aparecer por parte de los periodistas. Sin embargo, el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, prefirió mantener el foco en el rendimiento colectivo y evitó profundizar sobre decisiones individuales.

Carlo Ancelotti – Brasil

El experimentado entrenador italiano fue consultado directamente sobre la suplencia de Endrick en el estreno mundialista de la Canarinha. No obstante, Ancelotti respondió con firmeza y dejó claro que no tenía intención de analizar casos particulares ante los medios.

"No voy a hacer comentarios sobre jugadores concretos. "Estoy aquí para hablar del equipo", expresó el técnico.

Las declaraciones reflejan una línea de trabajo que ha caracterizado a Ancelotti durante gran parte de su carrera. El estratega suele priorizar el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades, incluso cuando se trata de figuras con gran proyección o de futbolistas que generan una enorme atención mediática.

Desde su irrupción en el fútbol profesional, el atacante de 19 años ha sido considerado uno de los talentos más prometedores de su generación, motivo por el cual muchos esperaban verlo con un rol más protagonista en el debut mundialista y más por lo que viene de hacer en Francia con el Olympique de Lyon.

Finalmente, con el Mundial apenas comenzando, la atención seguirá puesta en las decisiones de Ancelotti y en la posible participación de Endrick en los próximos encuentros, en los que deberán ganar si desean ser una de las máximas candidatas a levantar la Copa.