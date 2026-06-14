Mundial 2026: Australia hace historia con su gol ante Turquía

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, Canadá, está siendo epicentro de un partido con tinte histórico para una de las selecciones del Grupo D. Se trata de Australia, que dio un golpe sobre la mesa en el primer tiempo contra Turquía.

Justamente, esa primera parte del encuentro se volvió especial para el país de los canguros porque con el tanto de Nestory Irankunda se escribió una nueva página en este combinado.

Justamente, el delantero del Watford FC se convirtió en el goleador australiano más joven en la historia de las Copas del Mundo con 20 años y 124 días en su haber.

Mundial 2026: Irankunda en los papeles

Con su diana al minuto 27' dejó atrás el récord que estaba en manos de Brett Holman, que figuraba con 26 años y 90 días, desde la edición de 2010 ante la selección de Ghana. El resto de la lista la continúan los siguientes nombres, según datos de Mister Chip:

Tim Cahill - 26 años, 195 días (2006 vs Japón).

Harry Kewell - 27 años, 280 días (2006 vs Croacia)..

Mile Jedinak - 29 años, 326 días (2014 vs Holanda).

Hay que decir que en este grupo ya se jugó el otro partido correspondiente, que terminó en la contundente victoria de Estados Unidos ante Paraguay con marcador de 4-1.

Finalmente, Australia volverá a jugar en el Mundial 2026 el viernes 19 de junio contra Estados Unidos, mientras Turquía hará lo propio ese día contra Paraguay.