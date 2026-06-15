¡Liverpool en la cima! Los clubes que más brillan en goles y asistencias en la Copa del Mundo

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Los goles y las asistencias han estado a la orden del día en los primeros días del Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Liderados por una 7x1 de Alemania en su estreno frente a Curazao, todo indica que estamos en presencia de una edición de muchas anotaciones.

El balance ofensivo de la Copa del Mundo en cuanto a goles y asistencias muestra una clara superioridad de los futbolistas vinculados a Liverpool, que lideran la tabla con siete participaciones directas en gol. Detrás aparece Arsenal con cuatro, consolidándose como otro de los clubes con mayor impacto en la producción ofensiva del torneo.

Liverpool manda entre los clubes más goleadores

7 - Liverpool

4 - Arsenal

3 - Bayern Múnich

3 - Stuttgart

2 - Real Madrid

2 - Dortmund

2 - Monaco

2 - Brighton

2 - Frankfurt

2 - Feyenoord

En el grupo perseguidor se encuentran varios equipos europeos tradicionales como Bayern Munich y VfB Stuttgart, ambos con tres contribuciones cada uno. Más abajo en la lista aparecen clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Brighton & Hove Albion, Eintracht Frankfurt y Feyenoord, todos con dos aportes.

La tendencia se ha visto reforzada tras la contribución de Alexander Isak, quien amplió la ventaja de Liverpool en esta estadística con su más reciente participación en la goleada (5x1) de Suecia frente a Túnez. Su impacto mantiene al club inglés en la cima de un ranking que refleja el peso de las grandes ligas europeas en el rendimiento ofensivo del torneo.