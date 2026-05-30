El Arsenal a las puertas de la gloria: Las incidencias para la Gran Final

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La espera ha terminado para el norte de Londres. El Puskás Aréna de Budapest es el escenario donde el Arsenal F.C. busca saldar su cuenta pendiente con la historia y alzar, por primera vez en su existencia, la ansiada UEFA Champions League. El obstáculo final es monumental: el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, vigente campeón que busca revalidar su corona.

Para este choque definitivo, el estratega español Mikel Arteta ha logrado engrasar una maquinaria que llega con un registro impecable. Los Gunners son el único equipo que se planta en la final de forma invicta, tras haber dominado la fase de liga y haber dejado en el camino al Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid.

El factor físico: La gran alarma en el campamento "Gunner"

Si hay una incidencia que ha acaparado las pizarras de los analistas en la previa del partido, es el kilometraje acumulado en las piernas de las figuras del Arsenal. A diferencia del PSG, donde Luis Enrique pudo rotar a placer en la Ligue 1 debido a su cómoda ventaja, Arteta tuvo que exprimir a sus baluartes para asegurar el título de la Premier League tras 22 años de sequía.

Cuatro pilares fundamentales del once titular del Arsenal llegan a Hungría habiendo superado la barrera de los 4,000 minutos disputados en todas las competencias:

David Raya (Portero)

William Saliba (Defensa central)

Gabriel Magalhães (Defensa central)

Declan Rice (Mediocampista)

El rigor de sostener el bloque defensivo más sólido de Europa (apenas encajaron cuatro goles en la fase inicial del torneo) se pondrá a prueba bajo la máxima exigencia física frente a un ataque parisino fresco y punzante, liderado por Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Incidencias tácticas y once confirmado

En el plano médico, el Arsenal respira con tranquilidad al no presentar bajas de última hora en su esquema principal. Arteta dispondrá de su clásico dibujo táctico con la intención de adueñarse de la posesión desde el pitazo inicial.

Mikel Arteta has confirmado un once inicial que mezcla la solidez habitual con audaces apuestas tácticas. Bajo los tres palos, David Raya mantendrá su puesto. La línea defensiva, un verdadero muro, estará compuesta por una pareja de centrales intocable: Saliba y Gabriel, flanqueados por Hincapié y Mosquera en los laterales. El centro del campo presenta la gran novedad con la inclusión del joven Lewis-Skelly para acompañar a Declan Rice, formando un doble pivote de energía y control. Justo por delante, la magia y el desequilibrio de Ødegaard, Saka y Trossard serán las principales armas para nutrir de balones a Kai Havertz, encargado de fijar a los centrales parisinos y liderar el ataque en busca de la primera Champions League para la historia del club. La mesa está servida.