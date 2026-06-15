Mundial 2026: Kylian Mbappé respalda a las jóvenes figuras de Francia

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Kylian Mbappé es el capitán de la Selección de Francia para el Mundial 2026. El atacante del Real Madrid es la máxima figura de su país y uno de los referentes a la hora de hablar del torneo internacional. En ese contexto, resaltó a dos de los jugadores más jóvenes del plantel actual.

Mbappé habló muy bien de su compañero de ataque Michael Olise: "Es un jugador para hoy y para mañana. Tiene elegancia, visión y me llevo muy bien con él. Aunque no habla mucho con los medios, así es él, guarda sus palabras, pero sus pies hablan por él".

El jugador del Real Madrid entiende que Olise termina siendo fundamental para lograr un resultado positivo en el Mundial 2026. Por otra parte, Kylian no quiso terminar la nota sin hablar sobre el desempeño de Rayan Cherki. Otro jugador del que destacó su juventud y su nivel de juego.

Kylian Mbappé: resalta el nivel de Rayan Cherki para el Mundial 2026

Kylian Mbappé habló sobre la figura de Rayan Cherki, un jugador con un talento impresionante para Francia. Puede ser el factor X de una selección que ha carecido de visión de juego desde la salida de Antoine Griezmann y Paul Pogba. El capitán francés le ha mostrado su apoyo.

Mbappé resalta las conversaciones que mantiene con Cherki para ayudarlo en el grupo: "No es reservado y eso le ha ayudado a integrarse. Tiene todo para convertirse en un jugador importante de la Selección, pero siempre le recalco que eso no depende solo del talento".

Rayan en teoría partiría desde la banca, pero si logra dar un salto de calidad al equipo, seguramente se quede con la titularidad. Es un jugador diferente, con una visión de juego privilegiada que puede cambiar el rumbo de un juego con un pase. El compañero ideal para sus delanteros.

Con Ousmane Dembélé, Kylian y Michael Olise en el frente de ataque, Cherki podría terminar siendo el asistente del Mundial 2026. Tiene tres flechas de máximo ataque, lo que debe hacer el jugador del Manchester City es darle el pase adecuado para que terminen en gol.