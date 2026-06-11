Mundial 2026: Michael Olise y una guerra de ofertas de campeones

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Michael Olise está totalmente centrado con Francia en la preparación para el Mundial 2026. El joven futbolista del Bayern Múnich ha ganado notoriedad tras el supuesto interés del Real Madrid en los últimos días. Sin embargo, ahora se suma otro campeón de Champions League.

El PSG ha mostrado un interés real por Olise, de hecho, se cree que podrían cerrarlo antes o después del Mundial 2026. Los de Luis Enrique van muy enserio por una de las máximas figuras de la temporada 2025-26 con: 52 juegos, 22 goles, 31 asistencias, 12 amarillas y 4015 minutos.

El Francés por ahora es ajeno del interés de ambos equipos, está totalmente centrado en la competición con su selección. Los campeones del mundo del 2018 están en el Grupo I con: Senegal, Irak y Noruega. Tres selecciones diferentes con un gran estado de forma que buscarán sorprender.

Michael Olise: ¿Podrá revalorizar su nivel en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 representa la plataforma perfecta para que Michael Olise termine de consolidarse como una superestrella. El atacante llega al torneo con mucha confianza, tras una temporada donde su capacidad técnica y visión de juego fue determinante en el Bayern Múnich.

Resulta sorprendente, pero el nivel actual de Olise sugiere que es el jugador más determinante de Francia hoy en día. Su capacidad para romper líneas y decidir encuentros bajo presión lo ha puesto, incluso, por encima de figuras consagradas como Kylian Mbappé.

Esta Copa del Mundo será el escenario donde Michael deberá ratificar su jerarquía ante la mirada del mundo. Si logra trasladar su rendimiento reciente a los terrenos de juego, el francés no solo revalorizará su cotización en el mercado, sino que se erigirá como el líder francés.

Posible once de Francia para el debut mundialista