Mundial 2026: Radiografía por clubes del debut de La Roja

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El debut de España en la gran cita de 2026 ha traído consigo la primera gran polémica táctica del torneo. La pizarra oficial confirma la apuesta del cuerpo técnico por un bloque de experiencia y conocimiento interno, dejando en el banquillo a algunas de las piezas más eléctricas reclamadas por la fanaticada.

La composición del once titular refleja un mapa de confianza muy marcado, donde el FC Barcelona vuelve a llevar la voz cantante en la estructura de "La Roja", escoltado por el talento de la liga local y piezas clave del extranjero.

El desglose del once titular por clubes

De acuerdo con la disposición táctica estos son los once elegidos para defender la camiseta nacional en el estreno: