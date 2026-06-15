Mundial 2026: Radiografía por clubes del debut de La Roja

El debut de España en la gran cita de 2026 ha traído consigo la primera gran polémica táctica del torneo. La pizarra oficial confirma la apuesta del cuerpo técnico por un bloque de experiencia y conocimiento interno, dejando en el banquillo a algunas de las piezas más eléctricas reclamadas por la fanaticada.
La composición del once titular refleja un mapa de confianza muy marcado, donde el FC Barcelona vuelve a llevar la voz cantante en la estructura de "La Roja", escoltado por el talento de la liga local y piezas clave del extranjero.
El desglose del once titular por clubes
De acuerdo con la disposición táctica estos son los once elegidos para defender la camiseta nacional en el estreno:
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FC Barcelona (4): El conjunto culé es la columna vertebral del equipo aportando a Cubarsí en la zaga central, a Pedri y Gavi en la confección del juego (este último volcado hacia el extremo izquierdo), y a Ferran Torres en el frente de ataque.
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Real Madrid (1): Tras hacerse oficial su bombazo de traspaso, el lateral izquierdo Cucurella estrena su nueva condición de madridista en la banda de la selección.
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Athletic Club (2): La representación bilbaína se hace presente con el guardameta indiscutible Unai Simón bajo los tres palos y el defensor Laporte liderando la línea del fondo.
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Atlético de Madrid (1): El despliegue físico y el sacrificio en el lateral derecho quedan a cargo de Llorente.
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Manchester City (1): El equilibrio absoluto del mediocampo descansa en los pies del pivote Rodri.
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PSG (1): La creatividad y la salida limpia en la zona medular cuenta con la presencia de Fabián Ruiz.
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Real Sociedad (1): La punta de lanza y la responsabilidad del gol en este debut recae sobre el delantero Oyarzabal.