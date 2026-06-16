Mundial 2026: La Francia de Mbappé y Dembelé buscará revancha ante Senegal

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Nota de Nelson Contreras | @nelsoncon2020

Francia y Senegal se medirán este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante la primera jornada del Grupo I, en un encuentro que recuerda el famoso partido inaugural de 2002, donde la selección senegalesa sorprendió al vencer a los franceses por 1-0.

Los especialistas estiman que será un enfrentamiento que promete establecer un reto para los europeos, que desean redimirse por esa derrota y comenzar el torneo de manera positiva, confiando en llegar nuevamente a la final.

El antecedente es la sorprendente victoria de Senegal por 1-0 sobre la campeona vigente Francia en el partido inaugural del Mundial de Corea-Japón 2002.

Francia se presenta como uno de los máximos aspirantes al título. Con un equipo lleno de futbolistas de renombre, entre ellos Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, entre otros. Para los galos es cuestión de honor salir a obtener sus primeros tres puntos y liderar el Grupo I, que incluye a Noruega e Irak.

Senegal: logró clasificar a través de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El equipo cuenta con una rica experiencia en el ámbito internacional, liderado por el experimentado Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y el arquero Édouard Mendy.

Senegal ha conseguido clasificar a su tercer Mundial consecutivo de manera similar a Francia, manteniendo un registro invicto de 7 victorias y 3 empates. Alcanzar tres mundiales de forma consecutiva es el récord más largo entre los equipos africanos, pero en ninguna de estas tres participaciones han superado los octavos de final.

Su mejor actuación en la Copa del Mundo fue en 2002, donde llegaron a cuartos de final, una campaña que curiosamente comenzó con una victoria de 1-0 ante Francia.

Sin embargo, volver a lograr ese resultado será difícil para un equipo que no ha mantenido su portería a cero en sus últimos 11 partidos en la fase final del Mundial y que no ha conseguido triunfar en sus encuentros amistosos previos al torneo ante otros equipos mundialistas (1 empate, 1 derrota).