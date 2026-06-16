Mundial 2026: Así quedaron los resultados en la jornada de este lunes, 15 de junio

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Una nueva jornada del Mundial de Fútbol Estados Unidos, México y Canadá se llevó a cabo este lunes, 15 de junio y a continuación te mostraremos cómo quedaron todos los resultados.

Cuatro desafíos se disputaron en este comienzo de semana y la gran curiosidad es que todos concluyeron en igualdad, algo que ocurrió por primera vez en el evento internacional.

Incluso hubo dos sorpresas, el empate de España contra la debutante Cabo Verde y el empate de Uruguay ante Arabia Saudita.

Resultados de la jornada

- España 0-0 Cabo Verde

- Bélgica 1-1 Egipto

- Arabia Saudita 1-1 Uruguay

- Irán 2-2 Nueva Zelanda.