Mundial 2026: Oyarzabal protagonizó una triste estadística para España

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La selección de España dejó la primera gran sorpresa en el Mundial 2026, al que llegó siendo una de las principales candidatas para el título y no pudo pasar del empate a cero con la debutante Cabo Verde. Este partido ha sido tendencia por muchas cosas, entre ellas una protagonizada por Mikel Oyarzabal.

El delantero es tema de conversación por estas horas por una triste estadística de la que fue parte y que reflejó su flojo partido contra los caboverdianos. De hecho, un dato que no se daba desde la edición mundialista de Inglaterra 1966.

Justamente, ante la selección 67 en el ranking FIFA, según registros de 'OptaJoe', el delantero es el primer jugador desde 1966 que no tocó la pelota en los primeros 30 minutos de un partido.

En ese periodo no pudo dibujar pases ni participar del juego de los suyos, que le llevaron a reflejar también cero tiros a puerta. El dato es contundente y revela lo flojo que fue el partido de la 'roja' en Atlanta, haciendo énfasis en esa primera mitad.

Mundial 2026: el bloque bajo afectó a Oyarzabal

El primer tiempo fue muy intrascendente en el funcionamiento español. Con poco espacio el equipo de Luis de la Fuente no pudo alterar la zona defensiva caboverdiana y la falta de profundidad por bandas se notó.

En ese contexto, Mikel Oyarzabal se vio muy afectado al jugar por dentro ante el rodeo de todo el bloque defensivo de Cabo Verde, que lo metió en una jaula y lo aisló de la gestación de los suyos.

Gavi, que fue la gran sorpresa por su salida en la banda izquierda se tiró mucho al medio y esa decisión dejaba la banda completa a Cucurella, que no es el más dúctil para encontrar el desborde.

Ahora, el siguiente partido de España en el Mundial 2026 es el domingo 21 de junio contra Arabia Saudita y luego cerrará el viernes 26 del mismo mes contra Uruguay.