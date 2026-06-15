PAWER no solo se sumó a la temporada futbolera: armó su propio WUNDIAL

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La marca venezolana presenta una colección de edición limitada inspirada en Brasil, Francia, Argentina, Venezuela, España, Alemania y Portugal, llevando los colores, símbolos y referencias de cada país a una línea de camisas hecha para fanáticos dentro y fuera de la cancha.

Con esta propuesta, PAWER vuelve a demostrar cómo una marca local puede convertir un momento deportivo en cultura, diseño y conversación. Su apuesta no se queda en el producto: construye comunidad, genera experiencia y amplía su huella digital con una forma propia de vivir el fútbol.

La colección también se conecta con la KINI, una dinámica digital desarrollada por la marca para que los fanáticos participen, pronostiquen resultados y vivan el WUNDIAL desde el universo PAWER.

Las camisas ya están disponibles en www.paw3r.com y en tiendas seleccionadas: La Cueva de Los Palos Grandes y El Cuarto de UGO en Sambil Chacao, Caracas; La Ugoteca en Valencia; y PAWER Airlines en Maracay. Para quienes estén fuera de estas ciudades, la colección también puede comprarse a través de la página web, con envíos disponibles.

Además, contará con un balón coleccionable que llegará durante el mes de julio.