Mundial 2026: España sigue sin superar su particular "maldición" africana

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El primer gran batacazo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó este 15 de junio, en el debut de la máxima favorita para alzarse con la copa. España inició su camino en el torneo con un duelo ante Cabo Verde en Atlanta, en lo que pintaba para ser un trámite bastante sencillo para la selección hispana.

Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigidos por Luis De La Fuente se estrellaron contra el impresionante muro caboverdiano, que a punta de orden y corazón logró detener los ataques españoles, gracias en parte a una actuación memorable del veterano guardameta Vozinha, quien fue elegido como la figura del encuentro.

De esta manera, España extiende una muy curiosa "maldición" que ha vivido en los últimos tiempos ante selecciones africanas, con un dato que puede servir para explicar muy bien lo que fue este inesperado y sorprendente empate sin goles en el campo del Atlanta United.

Mala racha ante África

Y es que, según el dato publicado por el estadista y periodista Alexis Tamayo, mejor conocido como "MisterChip", con el de este 15 de junio son ya cuatro empates consecutivos para la selección de España ante selecciones africanas.

El primer empate de esta seguidilla sin triunfos llegó en 2018, cuando igualaron 2-2 ante Marruecos en el Mundial de Rusia. Cuatro años después, empataron nuevamente ante Marruecos en el Mundial de Qatar, en un duelo de octavos en el que los africanos avanzaron en penales. Además, en este 2026, España ya había empatado ante Egipto, en un duelo amistoso.

Con el de Cabo Verde ya son cuatro partidos consecutivos para España sin poder derrotar a países africanos, y si bien también se mantienen invictos en ese período de tiempo, no deja de ser un dato realmente demoledor y preocupante para un equipo llamado a ser favorito al título.