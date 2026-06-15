Gabriel Cichero asumirá las riendas del banquillo de este club en Venezuela

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Una noticia está dando la vuelta a todo el fútbol venezolano relacionada a un exjugador que vistió y vivió buenos momentos con la Vinotinto. Se trata de Gabriel Cichero, quien asumirá las riendas del banquillo de un conjunto criollo.

La entidad en cuestión es el Barquisimeto Sport Club, quien lo confirmó oficialmente como el nuevo director técnico de la primera plantilla para lo que resta de la temporada en el Futve 2. "Asume el proyecto con el objetivo de aportar experiencia, disciplina y mentalidad ganadora al primer equipo", cita el comunicado.

Este nombramiento no es uno cualquiera en la vida del exdefensor y se erige especial en su recorrido porque será su debut absoluto como entrenador de un equipo profesional.

Cichero tomará el lugar de René Gómez, quien estaba a cargo de forma positiva como director técnico interino y que ahora continuará dentro de la estructura de la institución como Asistente Técnico principal.

El camino de Gabriel Cichero antes de este puesto

El vinotinto ya venía avisando sobre esta decisión en su carrera y había dejado muy claro -después de su retiro como jugador- que quería seguir vinculado con el deporte de sus amores.

En 2020 colgó los botines de forma oficial y desde allí inició labores como jugador en la Kings League, en la que se mantuvo activamente y empezó a sumar experiencia en la gestión de grupos.

Dentro de su experiencia profesional previa a este paso puede sacar pecho de contar con la certificación en el Curso UEFA C y ser cursante actualmente para obtener la licencia CONMEBOL A.

El conjunto también anunció que Gabriel Cichero ya está preparándose para este reto en su carrera y que iniciará los trabajos con el equipo a partir del 1 de julio, cuando se ponga a preparar el siguiente curso.