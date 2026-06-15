José Mourinho cambia la política de fichajes del Real Madrid

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El Real Madrid ha iniciado un giro radical en su política de fichajes para la próxima temporada. Tras dos años marcados por la falta de títulos importantes, la directiva del club blanco ha decidido delegar la responsabilidad absoluta de la confección de la plantilla en el nuevo técnico, José Mourinho.

Históricamente, el modelo de fichajes del Madrid ha estado supeditado a una estructura de gestión de alto nivel. Sin embargo, la llegada del técnico portugués al banquillo del Santiago Bernabéu ha supuesto una reconfiguración inmediata.

Según fuentes cercanas a la operación, el "Special One" no es un mero espectador, sino el motor de las negociaciones. Su visión táctica ha sido determinante para identificar perfiles específicos que encajan en su esquema de juego como Denzel Dumfries, Bernando Silva y Marc Cucurella.

Voto de confianza ante la presión

Este cambio en la jerarquía del club responde a una necesidad de resultados tras dos temporadas de "nadaplete". La directiva ha optado por blindar la figura del entrenador, otorgándole voz, voto y un peso específico en las decisiones que anteriormente se gestionaban de forma centralizada desde las oficinas.

Al ceder el timón de los fichajes a Mourinho, el Real Madrid apuesta por una figura con la que el técnico luso ha cosechado éxitos significativos a lo largo de su carrera.

La directiva confía en que esta estructura, donde la planificación deportiva y el mando técnico convergen en una misma persona, sea el catalizador necesario para recuperar la hegemonía en España y Europa.

El club entra así en una fase de transformación donde la exigencia será máxima, depositando en manos del portugués la responsabilidad de devolver al club a la cima del fútbol mundial.