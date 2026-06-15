¡Sorpresivo! El AC Milan define a su próximo entrenador

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El AC Milan está a punto de cerrar uno de los movimientos más importantes para la siguente temporada. Según la exclusiva adelantada por el periodista Fabrizio Romano, el club "rossonero" ha alcanzado un acuerdo verbal definitivo con el técnico Rúben Amorim para asumir la dirección técnica del equipo.

La llegada de luso al banquillo de San Siro representa una apuesta decidida de la directiva milanista por un perfil joven, táctico y con una mentalidad ganadora probada.

Tras intensas negociaciones, ambas partes han logrado cerrar los términos de un contrato que vinculará al entrenador con la institución hasta el próximo 30 de junio de 2028, incluyendo una cláusula de opción de prórroga por una temporada adicional, extendiendo el proyecto hasta junio de 2029.

Acuerdo sellado para el futuro

De acuerdo con la información difundida, Rúben Amorim ha aceptado la totalidad de las condiciones presentadas por el club. La firma oficial del contrato está programada para transcurrir a lo largo de esta misma semana, momento tras el cual el AC Milan procederá a realizar el anuncio formal a través de sus canales oficiales.

Con esta incorporación, el club italiano busca dar un salto de calidad en su estructura deportiva, confiando en la capacidad de Amorim para liderar una nueva etapa competitiva en la Serie A.

La estabilidad que ofrece un contrato de larga duración subraya la total confianza de la propiedad en que el técnico luso sea el hombre clave para devolver al club a los puestos de honor del fútbol continental. Se espera que en los próximos días la entidad informe sobre la presentación oficial y los detalles de su cuerpo técnico.