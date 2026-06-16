Alarma en la Canarinha: crecen las dudas sobre la recuperación de Neymar

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La participación de Neymar en la Copa del Mundo sigue siendo un auténtico misterio. El astro brasileño se sometió este lunes a nuevos y rigurosos estudios médicos en su pierna derecha.

Se esperaba que el delantero regresara a los entrenamientos junto al resto del plantel sudamericano. Sin embargo, acudió a una clínica especializada para revisar a fondo las molestias en su pantorrilla.

Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha mantenido un estricto hermetismo. La directiva decidió no revelar de inmediato los resultados de estas recientes evaluaciones médicas.

Una preparación truncada

A sus 34 años y de cara a su cuarto Mundial, el atacante arrastra una lesión desde el 17 de mayo. Este inoportuno percance físico ocurrió mientras defendía los colores del Santos en la liga de su país.

Desde que la selección se concentró en Morristown, Nueva Jersey, no ha completado una práctica regular. Su falta de ritmo es evidente y preocupa profundamente al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Ante este panorama, su presencia en el crucial duelo de este viernes ante Haití está prácticamente descartada. Los aficionados que se darán cita en la ciudad de Filadelfia tendrán que esperar para verlo jugar.

El amargo debut sin su estrella

La urgencia por recuperar al icónico número diez aumentó tras el gris debut del equipo brasileño. Los pentacampeones apenas lograron rescatar un decepcionante empate 1-1 frente a Marruecos el pasado sábado.

Neymar tuvo que conformarse con presenciar este partido inaugural desde la banda. Su presencia en el MetLife Stadium de East Rutherford acaparó gran parte de la atención mediática.

Lejos del terreno de juego, se le vio compartiendo y saludando a celebridades de talla internacional. Entre los presentes destacaron el reconocido rapero Travis Scott y el legendario mariscal de campo Tom Brady.

Debate nacional: ¿experiencia o juventud?

La inoperancia ofensiva mostrada ante los marroquíes desató clamores inmediatos por su regreso al campo. La afición extrañó la creatividad y el desequilibrio que solo un jugador de su jerarquía puede aportar.

Esto avivó un intenso debate en Brasil sobre si Ancelotti acertó al convocarlo pese a su edad. Mientras algunos críticos argumentan que le quitó el lugar a un joven talento, otros confían en su experiencia.

A pesar de las críticas y la presión mediática, el cuerpo médico brasileño mantiene una postura optimista. Según la prensa local, la esperanza es tenerlo de vuelta y en plena forma para las fases eliminatorias.