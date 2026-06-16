Mundial 2026: ¡Debutan Argentina y Francia! juegos para la jornada de este martes, 16 de junio

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La emoción de uno de los eventos más sintonizados de la historia continúa, el Mundial de fútbol y ahora, es importante saber cuáles serán los desafíos que se disputarán en la jornada de este martes.

Lo más notable, será el debut de los actuales campeones del mundo: Argentina y de los subcampeones, Francia. En total, serán tres partidos en esta jornada.

Juegos para este martes, 16 de junio en el Mundial: