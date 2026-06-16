Mundial 2026: Kylian Mbappé a un paso de la gloria absoluta

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Con la mirada puesta en la gloria colectiva, Kylian Mbappé encara el Mundial 2026 como el líder de la selección francesa y con la oportunidad de cimentar su nombre en los libros de récords más exclusivos del fútbol mundial.

El delantero francés, quien ya ostenta el prestigio de ser el máximo goleador histórico en finales de la Copa del Mundo, se encuentra ante un desafío deportivo de proporciones legendarias.

El astro galo llega a esta edición con tres marcas históricas al alcance de su bota, consolidándose como la gran figura a seguir en el torneo.

Los récords en la vista

La ambición de Kylian Mbappé para este verano se articula a través de tres hitos que podrían transformar su legado.

Con tan solo un gol, igualará dos de las cifras más emblemáticas del fútbol francés. Entre ellos, el récord de Olivier Giroud, máximo goleador histórico (57 goles), y el de Just Fontaine, máximo anotador francés en la historia de los Mundiales (13 goles).

Sin embargo, el objetivo final es el mayor de todos. "Kiki" necesita un total de cinco goles en esta Copa del Mundo para superar los 16 tantos de Miroslav Klose y convertirse, de manera absoluta, en el máximo artillero en toda la historia de los Mundiales.

Tras sus actuaciones estelares en ediciones anteriores, la estrella del Real Madrid busca ahora escribir un nuevo capítulo que lo sitúe, definitivamente, en la conversación sobre los mejores jugadores de la historia del deporte.

El mundo del fútbol espera con expectación el debut de Francia, donde cada minuto sobre el césped podría ser el escenario de un nuevo récord que redefine lo que es posible alcanzar en un Mundial.