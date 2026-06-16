Mundial 2026: El venezolano que hace historia en los banquillos en la Copa del Mundo

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Aunque la Vinotinto no pudo clasificar al Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá, la presencia de venezolanos destaca en la mencionada competición. Además del cuarteto arbitral liderado por Jesús Valenzuela, otro criollo está marcando la pauta dentro de los banquillos.

En el cuerpo técnico de Panamá también destaca el venezolano Daniel Blanco, quien desempeña un papel clave como asistente del seleccionador Thomas Christiansen. Su labor será fundamental en el intento de los panameños por sumar sus primeros puntos en la máxima cita del fútbol mundial.

Blanco comenzó su vínculo con la selección de Panamá en junio de 2023, cuando se incorporó al equipo de trabajo como analista de video. Su capacidad y conocimiento táctico le permitieron ganar experiencia dentro de una estructura que ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años, consolidándose como una pieza importante dentro del proyecto deportivo.

Daniel Blanco destaca con Panamá en el Mundial 2026

Meses después de su llegada a Panamá, el entrenador venezolano regresó temporalmente a su país para asumir las riendas del Monagas Sport Club. Sin embargo, tras finalizar su etapa en el conjunto oriental durante el primer trimestre de 2024, volvió a integrarse a la selección canalera apenas unas semanas más tarde, retomando sus funciones dentro del cuerpo técnico liderado por Christiansen.

El esfuerzo de Blanco y sus compañeros tuvo recompensa en noviembre de 2025, cuando Panamá aseguró su clasificación al Mundial tras una contundente victoria por 3-0 sobre El Salvador. Aquel resultado permitió a la selección centroamericana alcanzar la segunda Copa del Mundo de su historia, con el estratega venezolano formando parte del grupo que contribuyó a escribir una de las páginas más importantes del fútbol panameño.

.Junto con la panameña, se espera que el entrenador venezolano tenga su estreno en la Copa del Mundo este miércoles 17 de junio frente a Ghana, precisamente la última selección que tuvo a un coach criollo (Alí Cañas) en su staff en el magno evento.