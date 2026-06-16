Mundial 2026: Banderazo de hinchas de Argentina y Argelia terminó en violenta trifulca en Nueva York

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Lo que debía ser una fiesta absoluta del fútbol internacional en los días previos al estreno de la Copa del Mundo 2026 se transformó en un escenario de caos y tensión en el punto más icónico de Manhattan. Durante la tarde del lunes, grupos de aficionados de Argentina y Argelia protagonizaron una fuerte e inesperada trifulca en pleno Times Square, Nueva York, encendiendo las alarmas de seguridad en la antesala del encuentro correspondiente al Grupo J.

El incidente ocurrió en un día de altísima atención mediática para la selección campeona del mundo, marcado por la confirmación de la titularidad de Lionel Messi. Sin embargo, las miradas del periodismo y de las fuerzas del orden tuvieron que desviarse momentáneamente hacia las calles neoyorquinas tras la viralización de múltiples videos que registraron la magnitud de la riña.

Caos y "patadas voladoras" en Times Square

De acuerdo con los reportes de medios internacionales, la convocatoria comenzó como un tradicional "banderazo" pacífico organizado por los simpatizantes albicelestes. No obstante, la atmósfera cambió radicalmente cuando el grupo de aficionados argentinos coincidió en el lugar con una parcialidad que portaba camisetas y banderas de Argelia.

El detonante: Lo que inició como el habitual intercambio de cantos y provocaciones verbales escaló rápidamente a agresiones físicas. Las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron corridas, empujones, golpes de puño directos e incluso patadas voladoras en medio de la emblemática avenida de Nueva York.

Pánico entre los transeúntes: Debido a la violencia del cruce, decenas de familias con menores de edad y turistas que paseaban por la zona tuvieron que alejarse apresuradamente para evitar ser alcanzados por los disturbios.

Intervención policial: Efectivos de la Policía de Nueva York (NYPD) acudieron de inmediato al epicentro del conflicto para disolver la trifulca, acordonar el perímetro y restablecer el orden público. Según los informes preliminares de las autoridades, el incidente no dejó saldo de personas heridas de gravedad ni detenidos oficiales.

Contraste absoluto: Fiesta en paz dentro de Kansas City

Una realidad completamente opuesta se vivió en Kansas City, la ciudad que albergará el estreno oficial de ambas escuadras este martes en el Kansas City Stadium. A casi dos mil kilómetros de distancia de los disturbios de Manhattan, unos 3,000 hinchas argentinos se concentraron pacíficamente en el Mill Creek Park.

La movilización masiva en la sede del encuentro se desarrolló con total normalidad entre bombos, cánticos de respaldo al plantel dirigido por Lionel Scaloni y banderas gigantescas con leyendas de apoyo al capitán de la Albiceleste. En dicho punto, las autoridades locales reportaron un comportamiento ejemplar, precisando que apenas fue necesaria la supervisión de unos pocos voluntarios de la organización.

A pesar del amargo y viral episodio acontecido en Nueva York, las garantías de seguridad en Kansas City se mantienen bajo estricto protocolo para que el balón pueda rodar formalmente, escenificando el inicio de la defensa de la corona mundial por parte de la delegación sudamericana.