Mundial 2026: ¿Cuándo debutan Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos protagonistas que definieron una era dorada del balompié mundial, comienzan esta semana su sexta participación en una Copa del Mundo, en lo que apunta a ser el capítulo final de su legendaria trayectoria en el torneo más prestigioso del planeta.

El capitán de la selección argentina, será el primero en saltar al campo. La "Albiceleste", vigente campeona del mundo, inicia la defensa de su título enfrentando a Argelia hoy, martes 16 de junio a las 9:00 PM (hora de Venezuela).

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se disputará en el Kansas City Stadium y promete ser una jornada emotiva, ya que la "Pulga" se convertirá oficialmente en el primer futbolista en disputar seis ediciones distintas del Mundial.

La última oportunidad de CR7

Por su parte, Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su debut en el Grupo K este miércoles 17 de junio. El astro luso, poseedor de múltiples récords internacionales, buscará en tierras norteamericanas la pieza que le falta a su vitrina: el trofeo de campeón del mundo.

Su rival de turno será la República Democrática del Congo, en un duelo que tendrá lugar en el NRG Stadium de Houston, a la 1:00 PM (hora de Venezuela). La participación de ambos en este Mundial simboliza su capacidad de mantenerse vigentes en la élite tras dos décadas de carrera profesional.

Mientras el mundo del fútbol contiene la respiración, la expectativa es total. Millones de aficionados se preparan para disfrutar, posiblemente por última vez, de los dos mayores referentes de este deporte compartiendo el escenario mundialista más importante.