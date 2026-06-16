Mundial 2026: Neymar Jr. no avanza y se perdería toda la fase de grupos

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Tras el empate de Brasil frente a Marruecos en el estreno del Mundial 2026, la figura de Neymar Jr. ha pasado a ocupar el centro de la polémica, cuestionando si su presencia en la lista definitiva de Carlo Ancelotti responde a una decisión técnica o a una deferencia al peso histórico de su trayectoria.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado que el astro del Santos no estará disponible para disputar ningún encuentro de la fase de grupos.

Con un mes de inactividad sobre el terreno de juego, su participación ha quedado relegada únicamente a escenarios de "extrema necesidad", una estrategia que busca blindar al jugador y reducir el foco mediático tras el traspié inicial del equipo.

¿Fue un error convocarlo?

La exclusión de nombres que atraviesan un estado de forma excepcional ha intensificado las críticas contra la gestión de la nómina. Especialmente dolorosa para gran parte de la afición ha sido la ausencia de João Pedro, quien llega a la cita mundialista tras ser galardonado como el mejor jugador de la temporada en el Chelsea.

Para diversos analistas y seguidores, el "caso Neymar" simboliza una preferencia por el estatus histórico sobre el rendimiento actual, una apuesta arriesgada que ahora pesa sobre los hombros de Ancelotti.

El cuerpo técnico, consciente de la creciente presión popular y mediática, ha trabajado en los últimos días para desviar la atención de su capitán. La intención es evitar que la polémica sobre su convocatoria eclipse la necesaria reacción que la "Canarinha" debe mostrar en sus próximos compromisos.

Mientras Brasil prepara su segundo partido del torneo, la incógnita sobre si Neymar Jr. volverá a vestirse de corto y si su inclusión en el grupo fue, en última instancia, un error de planificación, sigue siendo el tema dominante en la concentración sudamericana.