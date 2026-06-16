Mundial 2026: Kylian Mbappé supera a Pelé en esta histórica lista

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La historia de los Mundiales volvió a escribir un capítulo especial gracias a Kylian Mbappé con su actuación en este martes 16 de junio. El delantero francés fue protagonista en la victoria 2-0 de Francia sobre Senegal al marcar el primer gol del encuentro y alcanzar una cifra que lo coloca entre los máximos goleadores de todos los tiempos en este evento.

Con su anotación al minuto 66, el atacante de 27 años no solo encaminó a su selección hacia un resultado importante, sino que también logró una hazaña individual que confirma su lugar entre las grandes leyendas del fútbol internacional.

A una edad en la que muchos jugadores todavía buscan consolidarse, Mbappé continúa acumulando récords en la máxima cita del deporte y deja en claro que es el presente y futuro del fútbol profesional.

Kylian Mbappé – Mundial 2026

El gol frente a Senegal representó el número 13 de su carrera en Copas del Mundo. Con esa cifra, el francés dejó atrás a Pelé, quien cerró su trayectoria mundialista con 12 anotaciones, y además igualó el histórico registro de Just Fontaine, considerado durante décadas como uno de los mayores referentes ofensivos de Francia.

La marca adquiere una dimensión aún mayor al observar la lista de goleadores históricos del torneo. Solamente tres futbolistas permanecen por encima del delantero del Real Madrid: Miroslav Klose con 16 goles, Ronaldo Nazário con 15 y Gerd Müller con 14. Ahora, el delantero francés comparte escalón con Lionel Messi y Just Fontaine, ambos con 13 tantos en la competición.

La velocidad, capacidad goleadora y liderazgo que ha mostrado con la camiseta francesa lo han convertido en una figura determinante para su generación. Cada partido mundialista representa una nueva oportunidad para ampliar su legado y seguir rompiendo barreras que parecían inalcanzables.

Finalmente, con apenas 13 goles en la cita mundialista y varios desafíos por delante, Kylian Mbappé ya forma parte de la conversación de los más grandes y no es para menos. Francia celebra a su nueva estrella histórica mientras el resto del mundo observa cómo continúa construyendo una carrera que está destinada al éxito.