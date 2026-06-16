Mundial 2026: ¿Será titular o no? En Argentina confirman decisión sobre Lionel Messi

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El Mundial 2026 está siendo la fiesta llena de emociones que el seguidor futbolero quería ver. En solo cuatro días ya ha tenido sorpresas, historia, muchos debutantes, pero aún le falta algo: Lionel Messi.

Sí, porque el capitán de Argentina aún no debuta en esta Copa del Mundo y, precisamente, lo tiene previsto para este martes 16 de junio ante el combinado de Argelia por el Grupo J.

Ahora bien, en la antesala del partido la gran duda existente estaba puesta en el proceso de recuperación que había estado transitando Leo para llegar al certamen en las condiciones idóneas.

Esa situación era la que justamente había puesto en suspenso si el histórico jugador podía estar desde la alineación titular o, por no arriesgar, se le cuidaba desde el banquillo. Lo cierto es que en Argentina han hablado y afirmaron saber la decisión del técnico Lionel Scaloni.

Mundial 2026: ¿Lionel Messi será titular?

Distintas fuentes de ese país afirman que los problemas musculares que tenía el capitán de la 'albiceleste' han sido superados y que ya está en las condiciones para afrontar el debut del combinado.

De ahí, a que distintas fuentes ya estén asegurando que Leo será titular ante Argelia. Así lo informaron en TyC Sports, así como luego en su cuenta personal el periodista Gastón Edul, que suele ser un comunicador muy cercano con el entorno de la selección.

Lionel Scaloni ya venía avisando con sus declaraciones previas: “Leo Messi siempre estuvo en cancha cuando Argentina lo necesitó y mañana no va a ser la excepción”.

Con todo esto sobre el tintero queda la mesa servida para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026 de la mano de su líder en el campo, Lionel Messi, que jugará su sexta edición mundialista.