Mundial 2026: ¿Se equivocó Ancelotti? Brasil recibe malas noticias sobre Neymar Jr.

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Neymar Jr. causó la euforia total cuando fue llamado a la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la incertidumbre se apoderaba de los aficionados sobre el rol que cumpliría el jugador durante la competición.

A solo días de la cita mundialista, la selección de Brasil afronta una situación complicada debido a la ausencia de su máxima figura. De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, la Confederación Brasileña de Fútbol ha perdido el optimismo respecto a la posibilidad de que el delantero pueda disputar algún encuentro de la fase de grupos bajo las órdenes del entrenador italiano.

El atacante del Santos FC acumula aproximadamente un mes sin entrenar, una situación que complica seriamente su regreso a las canchas. Las informaciones indican que Neymar no estaría disponible para los primeros compromisos mundialistas y que su posible reaparición quedaría condicionada a una eventual clasificación de Brasil a las rondas eliminatorias del torneo.

Neymar Jr. podría quedarse sin minutos en Fase de grupos

Las constantes lesiones han convertido al delantero en una incógnita para el cuerpo técnico brasileño. Desde su etapa con el Al Hilal, Neymar Jr. ha sufrido diversos problemas físicos que han limitado su continuidad. Incluso tras su retorno al fútbol brasileño, las molestias musculares en el gemelo le impidieron mantener regularidad con Santos durante la temporada.

Brasil debutó en la Copa del Mundo 2026 con un empate frente a Selección de Marruecos, encuentro en el que el atacante acompañó a sus compañeros desde el banquillo. Su último partido oficial fue el 17 de mayo de 2026 ante Coritiba, cuando sufrió la lesión muscular que actualmente lo mantiene fuera de acción y pone en duda su participación en el resto del certamen.