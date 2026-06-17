Mundial 2026: Mbappé pese a sus dos goles y récord no fue el MVP ante Senegal

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El Francia-Senegal estaba siendo un partido muy flojo durante la jornada de este martes 16 de junio en el Mundial 2026, pero uno de los jugadores esperados en este encuentro dio el golpe en la mesa y ayudó a encaminar la victoria. Se trata de Kylian Mbappé.

El delantero pudo dejar en sus registros dos goles, sobre todo el último siendo el de más factura, con un derechazo desde fuera del área que acabó con la rebelión que estaba montando el combinado senegalés con el 2-1 parcial, para un definitivo 3-1.

De hecho, 'Kiki' también participó activamente en el otro tanto de los suyos, con una asistencia para Bradley Barcola que supuso el segundo tanto de los galos. Sin embargo, pese a ese recuento, se dio una decisión al final que tomó por sorpresa a más de uno.

Justamente, porque Kylian no fue considerado el mejor jugador del partido, que finalmente recayó en las manos de su compañero Michael Olise, también de gran rendimiento y que contó con el apoyo del público que vota para la elección.

Mundial 2026: ¿Por qué Olise quitó el premio a Kylian Mbappé?

Para Michael este era su partido de debut en una Copa del Mundo y lo firmó con una asistencia en el primer tanto del delantero del Real Madrid. Dentro de sus números destacados puede ufanarse haber generado un 100% en precisión en tiros (2/2).

A su vez, también pudo sumar desde la gestación porque dio 14 pases al tercio final, registró 6/9 en duelos terrestres ganados, ayudó con 4 ocasiones creadas, 2 grandes ocasiones creadas y 2/3 regates exitosos.

Finalmente, el siguiente partido de Francia en el Mundial 2026 está previsto para el próximo lunes 22 de junio contra Irak y luego jugará el 26 del mismo mes contra Noruega.