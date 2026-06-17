Mundial 2026: ¡Messi, Messi, Messi! Argentina inicia la defensa del título con victoria contundente

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Argentina, la actual defensora del torneo, finalmente tuvo su debut en este Mundial 2026 y vaya que lo hizo de la mejor manera. Y es que gracias a una versión magistral de Lionel Messi derrotó por 3 a 0 a Argelia por la primera jornada del Grupo J.

Argentina no desentonó

El compromiso en Kansas City arrancó con mucha intensidad en ambas áreas. En cuestión de siete minutos se gritaron dos goles por lado, uno de Messi y otro de Chaibi, pero al final ambos terminaron anulados por fuera de juego.

A partir de allí las cosas se balancearon más hacia el lado de la actual campeona del mundial. La siguiente llegada de verdadero peligro tuvo como protagonista otra vez al 10 argentino, que al minuto 16 abrió el marcador con un zapatazo inatajable desde fuera del área.

El resto del primer tiempo se llenó de imprecisiones y pocas ocasiones de peligro. Sin embargo, Argentina mantuvo la posesión y mostró intenciones de extender la ventaja.

Justamente eso sucedió en el complemento, otra vez con Messi en plan estelar. Luego de asomarse con un remate lejano, al 59' aprovechó un rebote del arquero argelino para empujar la pelota al fondo de la red sin ninguna marca encima.

Pero eso no quedó allí. Y es que con la intención de igualar el récord de Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales, una vez más Messi apareció en el marcador con otro característico zapatazo, al 75'. Ya con el partido definido, salió reemplazado al 80' para recibir una grandiosa ovación del público.

El próximo encuentro de Argentina será el 22 de junio frente a Austria, en el AT&T Stadium de Dallas. Por su parte, Argelia buscará sumar algún punto cuando se mida ese mismo día a Jordania, en el Levi's Stadium de San Francisco.