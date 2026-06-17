Mundial 2026: Messi se convierte en el máximo goleador de los mundiales con un espectacular hattrick

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Argentina debutó en este Mundial 2026 como esperaban todos los fanáticos, con una victoria. El gran detalle es que dicho triunfo tuvo tintes de algo muy especial, ya que Lionel Messi anotó tres goles para convertirse en el máximo goleador de los mundiales.

Messi ahora busca el récord absoluto

La albiceleste consiguió sus primeros tres puntos tras imponerse por 3 a 0 a Argelia, cuyos goles tuvieron la firma de un Messi que estuvo en plan estelar.

Su primera anotación fue toda una joya, de esas que nos acostumbró en sus tiempos dorados. Y es que al minuto 16 recibió desde fuera del área y así mismo envió un zapatazo inatajable para el guardameta argelino.

Ya en el complemento concretó la proeza en un abrir y cerrar de ojos. Mientras al 59' aprovechó un rebote en el área chica, al 75' cerró la cuenta con otro disparo lejano espectacular.

De esta manera, Lionel Messi se convirtió, junto a Miroslav Klose, en el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 anotaciones.

Vale mencionar que detrás de ellos se encuentran Ronaldo, con 15; Gerd Müller y Kylian Mbappé, con 14 cada uno; y Just Fontaine, con 13.