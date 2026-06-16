Ronald Acuña Jr. cambia el diamante por las gradas del Mundial 2026

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Mientras continúa siendo una de las principales figuras de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. encontró tiempo para cambiar el uniforme de los Bravos de Atlanta por la camiseta de aficionado y disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El jardinero venezolano fue captado junto a su esposa, María Laborde, durante el encuentro entre España y Cabo Verde correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Ronald Acuña Jr. feliz en el Mundial 2026

La presencia del venezolano no pasó desapercibida entre los aficionados que se encontraban en el estadio. Atlanta no solo es la ciudad donde Acuña se ha convertido en ídolo deportivo gracias a sus actuaciones con los Bravos, sino también una de las sedes más importantes de la Copa Mundial.

El encuentro entre España y Cabo Verde atrajo a cerca de 68.000 espectadores y marcó el debut mundialista de la selección africana, que consiguió uno de los resultados más celebrados de la primera jornada al frenar a la poderosa escuadra española.

El compromiso, que reunió a miles de aficionados de distintas nacionalidades, terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del torneo después de que Cabo Verde lograra un histórico empate sin goles frente a una de las selecciones favoritas al título.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a la pareja disfrutando relajadamente de la jornada, lejos de la presión que normalmente rodea a Acuña en los terrenos de béisbol.

Desde las tribunas, Acuña y María Laborde disfrutaron de un espectáculo que combinó fútbol, cultura y el ambiente internacional que caracteriza a la competición organizada por la FIFA.

El venezolano aprovecha cada momento

La asistencia de Ronald Acuña Jr. al Mundial coincide con una etapa en la que numerosos peloteros han sido vistos en diferentes sedes del torneo, como ha sido el caso de Julio Rodríguez y Randy Arozarena.

El venezolano forma parte de una generación de atletas que han demostrado interés por disciplinas más allá de su deporte principal y que aprovechan la oportunidad de vivir experiencias únicas cuando sus compromisos profesionales lo permiten.

Desde su llegada a las Grandes Ligas, Acuña se ha convertido en una de las figuras más queridas de Atlanta, por lo que no sorprende verlo participando en algunos de los eventos más relevantes que tienen lugar en la región.