Venezolanos viven la fiebre del fútbol en la fiesta inaugural desde México

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Este 11 de junio arranca el Mundial 2026 y varios venezolanos hicieron acto de presencia en la ceremonia inaugural, encabezada por la cantante colombiana Shakira, quien por primera vez cantó “Dai Dai” junto a Burna Boy.
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Desde el Estadio Ciudad de México, los artistas presenciaron un espectáculo sin precedentes con actuaciones de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y la cantante colombiana, responsable de cerrar el show.
Artistas en la ceremonia inaugural
Beto de Rawayana
Stephany Abasali, Miss Venezuela 2026
Daniel Elbittar
Elena Rose
El Cuartico
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