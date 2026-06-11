Farándula

Venezolanos viven la fiebre del fútbol en la fiesta inaugural desde México

Medio artístico de Venezuela se fue hasta el Estadio Ciudad de México para celebrar el inicio de la copa

Por

Kleimar Reina
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 03:26 pm
Venezolanos viven la fiebre del fútbol en la fiesta inaugural desde México
Suscríbete a nuestros canales

Este 11 de junio arranca el Mundial 2026 y varios venezolanos hicieron acto de presencia en la ceremonia inaugural, encabezada por la cantante colombiana Shakira, quien por primera vez cantó “Dai Dai” junto a Burna Boy.

NOTAS RELACIONADAS

Desde el Estadio Ciudad de México, los artistas presenciaron un espectáculo sin precedentes con actuaciones de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y la cantante colombiana, responsable de cerrar el show.

Artistas en la ceremonia inaugural

Beto de Rawayana

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2026

Daniel Elbittar

Elena Rose

El Cuartico

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?