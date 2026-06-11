Venezolanos viven la fiebre del fútbol en la fiesta inaugural desde México

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Este 11 de junio arranca el Mundial 2026 y varios venezolanos hicieron acto de presencia en la ceremonia inaugural, encabezada por la cantante colombiana Shakira, quien por primera vez cantó “Dai Dai” junto a Burna Boy.

Desde el Estadio Ciudad de México, los artistas presenciaron un espectáculo sin precedentes con actuaciones de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules y la cantante colombiana, responsable de cerrar el show.

Artistas en la ceremonia inaugural

Beto de Rawayana

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2026

Daniel Elbittar

Elena Rose

El Cuartico