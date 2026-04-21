SPB: Luis Montero marcó la diferencia con Cocodrilos para ser el Jugador de la Semana

Suscríbete a nuestros canales

Cocodrilos de Caracas luce en la parte alta de la clasificación de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), y gran parte de esa responsabilidad cayó sobre los hombros de Luis Montero. Y es que hablamos de la figura que se alzó con el premio al Jugador de la Semana.

De hecho, hay que mencionar que su influencia en el tabloncillo ha sido de tal magnitud que esta es la segunda ocasión que recibe dicho galardón en la presente temporada, ya que anteriormente lo había logrado en la tercera semana de acción.

Luis Montero es el líder del "pantano"

A lo largo de esa séptima semana, el dominicano superó cada prueba que tuvo en el camino junto al conjunto saurio, contra Guaiqueríes de Margarita, Trotamundos de Carabobo, y Héroes de Falcón. En todos esos compromisos demostró su valía con números sobresalientes.

Al final, Luis Montero cerró con promedios de 17.7 puntos, 10.3 rebotes, 6.3 asistencias, 1.7 robos y 76% en tiros de campos para un 30.3 de eficiencia personalizada, la más elevada entre quienes fueron considerados para la distinción.

Gracias a esas estadísticas ganó los votos suficientes para convertirse en el Jugador de la Semana, superando a otros destacados como Michael Watkins, Myke Henry, Nicolás Palma, y Nahziah Carter.

Asimismo, cabe mencionar que hasta el momento su nombre resalta en el top-5 de distintos lideratos, lo que también podría llevarlo a ser un serio candidato al Jugador Más Valioso de la temporada.