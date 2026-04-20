¡Semana 8 de la SPB! Conoce el calendario de la Copa y los duelos que encenderán los gimnasios

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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) entra en tierra derecha. Con el inicio de su octava semana de acción, el circuito se viste de naranja con emocionantes encuentros de la Copa SPB, una fase donde el margen de error desaparece. Los seguidores del deporte ráfaga ya cuentan las horas para respaldar a sus franquicias en una programación que promete duelos de alta intensidad y movimientos cruciales en la tabla.

Desde el martes 21 hasta el domingo 26 de abril, el "salto entre dos" será el protagonista en distintas sedes del país. La lucha por el liderato y la clasificación se intensifica, y cada posesión cuenta en este formato que ha puesto a vibrar a todo el país.

Cartelera de alto voltaje: Los duelos imperdibles

La acción comienza este martes 21 de abril con una jornada maratónica de seis encuentros. Entre los platos fuertes destaca el choque entre Brillantes del Zulia y Piratas de La Guaira, así como la visita de Gaiteros del Zulia a Guaiqueríes, un duelo con sabor a tradición. Por su parte, Cocodrilos de Caracas defenderá su casa frente a Diablos, buscando consolidarse en la parte alta de la tabla.

El jueves 23, la intensidad se traslada a los tabloncillos con el enfrentamiento entre Pioneros del Ávila y Héroes de Falcón, mientras que Panteras de Miranda recibirá a los siempre peligrosos saurios en un derbi capitalino que sacará chispas.

Fin de semana de definiciones

Para el cierre de la semana, la agenda no da respiro:

Viernes 24: Spartans de Distrito Capital se medirá ante Brillantes, mientras que Gaiteros recibirá a Diablos.

Sábado 25 : Un sábado de triple cartelera donde resalta el choque de Guaqueríes contra Héroes de Falcón a las 7:00 PM.

Domingo 26: La jornada cierra con tres juegos fundamentales, incluyendo el encuentro entre Marinos de Oriente y Cocodrilos, un clásico moderno del baloncesto nacional.

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