Renta Ciudadana 2025 en Colombia: Montos, beneficiarios y cómo consultar tu pago fácilmente

La Renta Ciudadana 2025 se consolida como la iniciativa central del Gobierno de Colombia para apoyar a los hogares más vulnerables, reducir la pobreza y fortalecer la movilidad social. Este programa opera mediante transferencias monetarias directas y se ejecuta a través de líneas como Valoración del Cuidado y Colombia sin Hambre, coordinadas con la Devolución del IVA, facilitando la entrega de recursos a las familias beneficiarias.

Montos y periodicidad de los pagos

En 2025, los hogares seleccionados reciben entre $220.000 y $500.000 por ciclo, variando según el tamaño del hogar y su clasificación en el Sisbén IV. La dispersión se realiza por ciclos durante el año, permitiendo a los beneficiarios planificar el uso de los recursos. Prosperidad Social y medios nacionales difunden previamente las fechas y los detalles logísticos de cada giro.

Calendario de pagos recientes

El cuarto ciclo de 2025 se desarrolló entre 25 de septiembre y 13 de octubre, gestionado por el Banco Agrario y sus aliados. Ciclos anteriores se ejecutaron entre mayo y julio, y en agosto, siguiendo una programación oficial que permite garantizar la organización de la entrega, la entidad publica los cronogramas y procedimientos de pago de manera anticipada para informar a los beneficiarios.

El programa está dirigido principalmente a hogares clasificados como Grupo A y parte del Grupo B del Sisbén IV, con atención especial a cuidadores, niños menores de seis años y personas con discapacidad. También incluye la línea Colombia sin Hambre, destinada a hogares en situación de vulnerabilidad alimentaria, la priorización se basa en criterios de Prosperidad Social para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Cómo consultar y recibir los pagos

Para verificar si un hogar es beneficiario, se debe ingresar a los portales oficiales de Prosperidad Social y Renta Ciudadana, proporcionando datos personales y, en algunos casos, autenticación digital. Los pagos se realizan a través de cuentas bancarias, billeteras digitales o giros mediante aliados del Banco Agrario, se recomienda mantener los datos bancarios y del Sisbén actualizados y revisar las actas de corresponsabilidad cuando aplique.