Estados Unidos: Jubilados celebran que podrán recibir todos sus pagos y beneficios completos

En Estados Unidos, la Administración del Seguro Social (SSA) establece que la edad al solicitar los beneficios es crucial, por ende, retirarse antes de la edad plena implica deducciones en los pagos mensuales, mientras que esperar garantiza recibir la suma completa que corresponde a cada jubilado.

Los adultos mayores pueden iniciar sus pagos desde los 62 años, siempre que cumplan los 40 créditos necesarios. Sin embargo, optar por la jubilación anticipada reduce los beneficios mensuales aproximadamente en un 0,5 % por cada mes de adelanto, lo que puede significar una diferencia significativa frente a la cantidad completa que recibirían a la edad plena.

Quienes alcancen los 62 años en 2025 tendrán como edad plena de jubilación los 67 años. Esperar hasta esta edad permite recibir el 100 % de los beneficios, evitando cualquier deducción y asegurando ingresos estables y completos durante la jubilación.

Comparativa de pagos de la pensión en EEUU

Si se solicita el beneficio a la edad plena, el pago mensual máximo puede ser de USD 4,018. En cambio, los que opten por anticipar la jubilación a los 62 años recibirán USD 2,831, evidenciando la pérdida de más de mil dólares por mes debido a las deducciones aplicadas por el retiro temprano.

El SSA indica que esperar más allá de la edad plena incrementa los pagos, por ejemplo, quienes posterguen su jubilación hasta los 70 años pueden recibir el beneficio máximo de USD 5,108 mensuales, sin deducciones y con ajustes calculados según el año de nacimiento y las regulaciones vigentes.

La agencia aconseja planificar cuidadosamente la edad de retiro, mantener información actualizada y evaluar las opciones para obtener el mayor beneficio posible, la estrategia garantiza estabilidad financiera, permite aprovechar los pagos completos y optimiza los ingresos durante la tercera edad en Estados Unidos.