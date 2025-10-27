Enviar dinero a Cuba: Descubre los servicios más rápidos y confiables para transferencias

NOTAS RELACIONADAS
Muchas familias en Cuba dependen de las remesas enviadas por sus familiares desde el exterior. Sin embargo, no todos los servicios de envío cumplen con las expectativas, y existen casos de retrasos, errores en la entrega o envíos que nunca llegaron a su destino, por ello, es fundamental elegir plataformas confiables y seguras.
Los servicios de envío suelen permitir transacciones entre $30 y $1.500 USD (MLC). La opción más utilizada es el depósito en tarjetas AIS, aunque también se emplean transferencias bancarias o giros internacionales, cada método tiene sus ventajas y costos específicos, por lo que se recomienda evaluar cuidadosamente antes de enviar dinero.
Plataformas como SmallWorldfs permiten enviar hasta $1.100 USD (MLC) a tarjetas AIS, BPA, Banco Metropolitano y Bandec, con comisiones competitivas y el primer envío gratuito. Por su parte, Tropipay ofrece un monedero digital multifuncional con un costo de 12.37 € por cada 100 € enviados, ideal para remesas y recargas a Cuba.
En Canadá, Envió Dinero destaca por su rapidez, mientras que Sendvalu permite envíos desde $30 USD con una comisión de 5.62 € por cada 100 €. Además, ofrece un cupón de bienvenida que permite realizar el primer envío sin costo, garantizando que los fondos lleguen en el tiempo estimado.
AIS Remesas Cuba, administrado por Fincimex, cobra $10.12 USD por cada 100 USD enviados, con entrega en un máximo de 7 días hábiles. Fonmoney también ofrece remesas con tarifas competitivas. Algunos usuarios optan por tarjetas VISA o MASTERCARD aceptadas en los cajeros cubanos, pagando entre 3 y 5 USD (MLC) por operación y retirando el monto total de una sola vez.
Para garantizar la seguridad y rapidez en las transferencias, es recomendable comparar comisiones, métodos de entrega y tiempos de procesamiento antes de seleccionar un servicio.