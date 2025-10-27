Servicios

Enviar dinero a Cuba: Descubre los servicios más rápidos y confiables para transferencias

Verificar la confiabilidad de la plataforma y la tasa de cambio vigente permitirá que los destinatarios en Cuba reciban los fondos sin contratiempos.

Por

Jessica Molero Gómez
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 08:23 pm
Muchas familias en Cuba dependen de las remesas enviadas por sus familiares desde el exterior. Sin embargo, no todos los servicios de envío cumplen con las expectativas, y existen casos de retrasos, errores en la entrega o envíos que nunca llegaron a su destino, por ello, es fundamental elegir plataformas confiables y seguras.

Los servicios de envío suelen permitir transacciones entre $30 y $1.500 USD (MLC). La opción más utilizada es el depósito en tarjetas AIS, aunque también se emplean transferencias bancarias o giros internacionales, cada método tiene sus ventajas y costos específicos, por lo que se recomienda evaluar cuidadosamente antes de enviar dinero.

Plataformas como SmallWorldfs permiten enviar hasta $1.100 USD (MLC) a tarjetas AIS, BPA, Banco Metropolitano y Bandec, con comisiones competitivas y el primer envío gratuito. Por su parte, Tropipay ofrece un monedero digital multifuncional con un costo de 12.37 € por cada 100 € enviados, ideal para remesas y recargas a Cuba.

En Canadá, Envió Dinero destaca por su rapidez, mientras que Sendvalu permite envíos desde $30 USD con una comisión de 5.62 € por cada 100 €. Además, ofrece un cupón de bienvenida que permite realizar el primer envío sin costo, garantizando que los fondos lleguen en el tiempo estimado.

Foto: Envío dinero a Cuba

AIS Remesas Cuba, administrado por Fincimex, cobra $10.12 USD por cada 100 USD enviados, con entrega en un máximo de 7 días hábiles. Fonmoney también ofrece remesas con tarifas competitivas. Algunos usuarios optan por tarjetas VISA o MASTERCARD aceptadas en los cajeros cubanos, pagando entre 3 y 5 USD (MLC) por operación y retirando el monto total de una sola vez.

Para garantizar la seguridad y rapidez en las transferencias, es recomendable comparar comisiones, métodos de entrega y tiempos de procesamiento antes de seleccionar un servicio. 

