Estados Unidos: Este es el nuevo ajuste en el costo del permiso I-94 para cruces por tierra

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado un ajuste considerable en la tarifa del permiso I-94, que pasará de 6 a 30 dólares, esta modificación se enmarca en la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada el 4 de julio de 2025. Según autoridades, el incremento busca modernizar la infraestructura tecnológica y cubrir gastos operativos en los puntos de control fronterizo.

El ajuste incluye un recargo adicional de 24 dólares sobre la tarifa anterior. No obstante, aunque la ley ya está vigente, el aumento no se ha comenzado a aplicar porque las autoridades migratorias todavía trabajan en la implementación de los sistemas de cobro, una vez operativos, el nuevo costo se exigirá a todos los extranjeros que ingresen a Estados Unidos por tierra, aire o mar.

De acuerdo con la legislación, desde el año fiscal 2026 el valor del I-94 se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (CPI). Esto significa que el monto podría continuar subiendo cada año, dependiendo de las necesidades presupuestarias para el control migratorio.

Proceso para tramitar el permiso I-94 para cruces por tierra

Acceder al portal oficial i94.cbp.dhs.gov.

Seleccionar “ Apply for new I-94 ” y luego “ Apply now ”.

” y luego “ ”. Completar datos personales, número de pasaporte y de visa.

Indicar la dirección de estadía en Estados Unidos.

Realizar el pago en línea con tarjeta o PayPal.

Si no se hace el trámite previo, deberá gestionarse en el puerto terrestre, con entrevista y revisión por parte de un oficial de Aduanas.

Tras presentar la solicitud y el pago, el viajero recibirá un comprobante que deberá mostrar junto a su pasaporte y visa en el puerto de entrada. El oficial de CBP definirá la duración de la estadía autorizada, y es obligatorio salir del país antes de la fecha límite para evitar sanciones y acumulación de presencia ilegal.