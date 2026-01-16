Los mejores ejercicios para las selectivas de este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El calendario selectivo del Championship Meet continúa este sábado 17 de enero en el óvalo de Hallandale Beach. Gulfstream Park ofrecerá una emocionante jornada de diez competencias, destacando dos eventos especiales para ejemplares criados en Florida que se disputarán tanto en grama como en arena.

La programación estelar incluye:

Sunshine Turf ($75,000): 9.ª carrera | 1 1/16 millas (Grama) | 4:18 p.m. (ET) / 5:18 p.m. (Venezuela).

9.ª carrera | 1 1/16 millas (Grama) | 4:18 p.m. (ET) / 5:18 p.m. (Venezuela). Sunshine Sprint ($75,000): 11.ª carrera | 6 furlongs (Arena) | 5:18 p.m. (ET) / 6:18 p.m. (Venezuela).

Análisis de entrenamientos: Sunshine Turf (Grama)

Para el Sunshine Turf, destinado a ejemplares de cuatro o más años, fueron inscritos doce competidores. Aunque la lista no registra Bullet Works (el mejor tiempo de la mañana), los siguientes purasangres mostraron un desempeño notable en sus preparativos:

Anamnestic: 800 metros en 46.75 (Pista sintética, Gulfstream Park).

800 metros en (Pista sintética, Gulfstream Park). Neoequos: 800 metros en 47.75 (Pista sintética, Gulfstream Park).

800 metros en (Pista sintética, Gulfstream Park). Our Super Hero: 800 metros en 49.15 (Grama, Palm Meadows).

800 metros en (Grama, Palm Meadows). Classic of Course: 1,000 metros en 1:01.50 (Arena rápida, Palm Meadows).

Los mejores trabajos para el Sunshine Sprint (Arena)

En la prueba de velocidad (6 furlongs), también reservada para ejemplares nacidos en Florida, los velocistas afinaron su condición con ejercicios cortos y llamativos:

Nothingsubtle: 600 metros en 35.95 (Arena rápida, Palm Meadows).

600 metros en (Arena rápida, Palm Meadows). Ms Bucchero: 600 metros en 36.71 (Arena rápida, Gulfstream Park).

Puedes apostar a estas carreras en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro.