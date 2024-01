Así trabajaron esta semana 9 ganadores clásicos y 2 prospectos al Derby de Kentucky 2024

Uno de los trabajos más destacados de la semana fue para el ejemplar de 5 años Hoist the Gold que pasó los 800 metros en 47.2 el martes 2 de enero en el hipódromo de Fair Grounds. El ejercicio fue similar al que precedió su victoria en la Cigar Mile (G2) el 2 de diciembre en Aqueduct.

Tripoli, ganador del Pacific Classic (G1) en 2021 trabajó los 1.000 metros en 1.02.2 en Santa Anita Park bajo la preparación de John Sadler.

Closing Remarks, cuatro veces ganadora de pruebas de G-2 recorre 600 metros en 36.4 el martes en Santa Anita Park para la entrenadora Carla Gaines.

Desert Down ganadora de la Santa Anita Oaks (G1) de 2022 ejercita 800 metros en 48.4 este martes en Santa Anita Park para el entrenador Phil D´Amato.

Elm Drive, ganador del Sorrento (G2) en 2021 pasa 600 metros en 36.4 el martes en Santa Anita también entrenado por Phil D´Amato.

None Above the Law ganador en el Delmar Derby (G2) de 2021 trabaja 1.200 metros en 1.14.1 el martes en San Luis Rey bajo el ojo del trainer Peter Miller.

Heywoods Beach, ganadora de dos pruebas de Grado 3 trabaja el martes 1000 metros en 1.01.0 en Santa Anita Park para John Sadler.

Kirstenbosch dos veces ganador de Grado 3, 1.000 en 61´ el martes en Santa Anita Park. Su entrenador es John Sadler.

Newgate, ganador del Robert B. Lewis (G3) de 2023, pasa el martes 800 metros en 47.4 para el trainer Bob Baffert en Santa Anita Park.

Dos aspirantes en la ruta al Kentucky Derby también ejercitaron esta semana:

Iridescent: Hijo de City of Light que entrena Brad Cox pasa 800 metros en 50.4 el martes en la mañana en Belmont Park.

Tuscan Ruler: Hijo de More Than Ready que entrena Gerald Bennet, completa 800 metros en 48.4 siendo el mejor trabajo el martes en esa distancia en Tampa Bay Downs.