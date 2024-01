Estos son los primeros purasangres invitados para correr la Pegasus World Cup

El venidero sábado 27 de enero, se desarrollará en el hipódromo de Gulfstream Park una jornada llena de stakes y la carrera principal será la Pegasus World Cup (G1), una competencia por invitación en recorrido de 1.800 metros y con premio de 3 millones de dólares por repartir. De ese monto, aproximadamente $1.800.000 está destinado al propietario del purasangre que pase la meta en el primer lugar.

La jefatura de prensa de Gulfstream Park da a conocer este miércoles 3 de enero la primera lista de invitados. Doce ejemplares integran esta nómina oficial y otros ocho están en lista de reserva. Los ganadores de grado 1 First Mission y Saudi Crown, ambos de la cuadra de Brad Cox, aparecen entre los mencionados. De igual manera, el ganador del Preakness Stakes (G1) 2023, National Treasure figura entre esos primeros doce contendores. El pupilo de Bob Baffert viene de perder una carrera increíble ante Cody’s Wish en la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) en Santa Anita.

O'Connor, el caballo chileno que ganó en gran forma el Harlan’s Holiday Stakes (G3) el sábado 30 de diciembre en esa misma arena de Gulfstream Park, pudiera representar la sangre latinoamericana junto al argentino Subsanador, participante del San Antonio Stakes (G2) en Santa Anita, prueba en la cual debutó en Estados Unidos al llegar cuarto.

Il Miracolo, entrenado por el venezolano Antonio Sano, ha recibido también la invitación para correr junto a Grand Aspen, Hoist The Gold, Newgrange, Senor Buscador, Skippylongstocking y Trademark.

Los ejemplares que están en la lista de reserva para la invitación son: Castle Chaos, Crupi, Dynamic One, Nimitz Class, Ny Traffic, Red Route One, Steal Sunshine y Wizard of Westwood.